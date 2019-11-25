挪威有意进军中国猪肉市场

挪威开始有意进军中国目前炙手可热的猪肉市场，希望能够复制他们在出口三文鱼方面的成功。挪威农业和食品大臣博勒斯塔表示，条件成熟的话，挪威打算立即向中国市场提供优质的挪威猪肉。

据第一财经报道，挪威农业和食品大臣博勒斯塔（Olaug Vervik Bollestad）向第一财经记者表示，当前挪威猪肉的生产量超过了本地市场的需求，一旦获得中方批准，挪威打算立即向中国市场提供优质的挪威猪肉。

托斯特维（Dagfinn Torstveit）是来自挪威西部的猪肉养殖户。在记者交流中，他表示希望联合地区上千家农户，养殖出产有机猪肉，输往世界上最大的猪肉消费国中国。

他介绍，他们所养殖的猪在挪威良好的自然环境中生长，依靠它们自己的能力寻找食物，如在森林里吃草和蓝莓，仅以人工投食少量谷物作为补充。“蓝莓猪”肌肉紧实健壮，风味独特。

挪威农业和食品大臣博勒斯塔11月初第一次来到中国，是历任挪威农业和食品大臣首次访华。除了参加第二届中国国际进口博览会以外，她还与中国的各级部门对接挪威猪肉以及农产品的进口问题。

博勒斯塔向第一财经说，她在今年5月与中国海关总署署长倪岳峰在挪威进行了会谈，其中就讨论到了当前中国“非洲猪瘟”影响到猪肉供应的问题，以及向中国提供优质奶制品等问题。

据中国驻挪威大使馆网站消息，中国海关总署署长倪岳峰5月20日至23日率团访问挪威，就中挪海关双边机制化合作、挪威相关食品农产品输华等问题同挪威贸工渔业部、农业与食品部和海关总署等进行磋商并签署了一系列协议。

此外，就传统的海产品对华出口上，挪威已经成功地在中国市场上站稳脚跟。中国已经成为挪威海产品出口增长最快的市场。