阿里香港上市 张勇：迎来“回家”里程碑

阿里巴巴今天（26日）在香港挂牌上市，开市后股价报187元（港元，下同，32新元），比招股价176元高了6.2%。阿里董事局主席兼首席执行官张勇在上市仪式上致词时说，今年是阿里二十周年，也迎来重要里程碑，就是“回家”、回香港上市。

据介绍，阿里巴巴创始人马云未亮相敲锣现场，中国全国政协副主席、前特首董建华，香港财政司长陈茂波，港交所行政总裁李小加及港交所主席史美伦等到场。

综合香港明报网及电台网站报道，张勇说，本次带来全球四大洲、八个国家的阿里客户一齐敲锣。当年阿里在纽交所上市，也有八位主要来自中国国内的电商客户敲锣，张勇表示，今天新一代的敲锣，代表阿里全球化的改变。

张勇感谢香港及港交所，称是因为香港有资本市场的创新，才能令阿里五年前的遗憾今天得以实现。

他还说，感谢时代，因为现代的互联网、数字发展，阿里才有机会能实现“让天下没有难做的”的愿景。他表示，阿里是生来相信社会美好、相信社会明天的公司。未来阿里会和大家一起去实现使命、牢记初心。

张勇最后以“香港，我们来了！”作结语，结束致词。

另外，港交所行政总裁李小加表示，阿里巴巴是自2010年以来香港最大规模的新股上市，他认为阿里巴巴在香港困难的时候重返香港上市，证明香港市场坚韧和有未来。他相信，日后其他于海外上市、“浪迹天涯”的中国公司将会陆续来港上市，香港市场已做好准备，令这些公司能在港“安家落户”。

李小加还说，股市表现有上有下，市场交易行为有买有卖，不能将阿里巴巴上市看作救市行为。