林郑：未就区选结果收到中央要求问责的指示

香港特首林郑月娥今天（26日）说，本届区议会选举被视为对港府表达不满，所以结果对建制派有一定影响，但称没有就区选结果收到中央要求问责的指示。

综合香港01和香港电台报道，林郑月娥在出席行政会议前会见记者时说，本届区选是不一样的选举，是排除万难才得以举行，事前不断有人问选举是否安全、公平、公正。

林郑月娥说，香港过去几天相对平静，市民也愿意出门，希望情况可以维持，但也希望近日平静并非只为本届区选。

林郑月娥也说，与政制及内地事务局局长聂德权多次强调会竭尽所能举办这场选举，原因是要紧守“一国两制”，在《基本法》下保障市民的人权和自由，同样港府要维持法治和保持制度优势，举行公平公正选举。

她称，在11月24日前，香港社会仍有不断升级暴力、堵路等问题，甚至红隧目前仍未开通，不过经过各方努力成功办选举。

林郑说，第一感谢香港市民和平有序地投票，让投票率达71%；第二她感谢所有候选人参选，因这种选举工作在极艰的环境进行，特别在选举工程中受人身威胁、宣传物品受损坏的候选人；第三她祝贺新当选的区议员，因地区工作是香港重要的一环，与市民生活息息相关；第四她感谢将卸任的区议员，因为不少是资深的区议员，过往的地区工作值得赞赏，最后她感谢选管会和3万名公务员。

林郑称，市民已经发声不希望香港再乱下去，令大家能如常生活，齐心协力为经济困难和民生问题工作。

林郑在回应是否会顺应选举结果回应民意，成立独立调查委员会，甚至为建制派大败负责的提问时说，市民争取诉求不能诉诸暴力，升级行动只会令香港受挫。她说，早在9月4日已经回应因反修订《逃犯条例》运动衍生出的诉求，也提出四项行动。

林郑也说，她并无得到中央要求问责的指示，强调选举结果虽然重要，但选举过程都同样重要，认为如果选举违反法治及公正，会对香港造成损害，对整个选举过程顺利有最感到高兴。至于建制派区选失利，林郑月娥说，港府的工作需要与支持政府的人士及政党配合，也承认建制派选情失利与本次选举被视为对政府表达不过此议题有关，所以选举结果对建制派有一定影响。

对于政府经过六个月来仍没回应市民诉求，林郑称不少示威者以堵路、纵火等暴力行为提出要求，但重申早在9月已经清楚表明决定撤回修例。她也强调，经过这六个月，不少香港人都想回到过去的正常生活，希望大家能令香港尽快回复平静、安宁的环境。

林郑月娥也说，希望留守校园的少数人士可以尽快和平、安全地离开，并称在处理留守人士问题上，警方已按照她的指示，采取非常人性化的做法，目的为和平解决事件。