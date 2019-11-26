知情人士：中国在深圳郊区设香港危机中心 考虑撤换中联办主任

知情人士透露，中国领导层已经在香港与大陆之间的边界附近的深圳郊区，设立危机指挥中心，以加强在处理香港乱局方面的管控能力，并考虑撤换香港中联办主任。

据路透社今天（26日）报道，随着暴力抗争活动席卷香港，中国领导高层近几个月来一直在深圳郊区的一个山庄管理应对计划，绕过正规官僚体系。

报道引述消息人士和官方媒体称，这个危机指挥中心设在中联办拥有的紫荆山庄（Bauhinia Villa），位于大陆与香港的边界附近，地点僻静。报道也称，这座山庄曾是2014年香港雨伞运动的危机指挥中心，当时有中国高级官员在紫荆山庄逗留。

六位知情人士说，大陆高级官员一直在紫荆山庄聚集，制定战略并发布旨在化解危机的指示。消息人士也透露，香港反修订《逃犯条例》抗争在过去五个月日趋激烈，北京当局在这段期间一直在召集香港主要官员，在紫荆山庄开会。

北京与香港一般通过中联办进行联系。两名知情人士透露，北京正在考虑能取代中联办主任王志民的潜在选项，显示北京对中联办处理香港危机的方式感到不满意。

报道称，中联办因误判香港局势，在香港和中国大陆饱受批评。一位中国官员声称，中联办一直与在港有钱人和大陆精英们交流，与市民隔绝，并称需要改变这一情况。