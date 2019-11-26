中国民航局：9月消费者对航司服务投诉近半数涉“不正常航班服务”

中国民航局昨天公布的9月航空运输消费者投诉情况显示，近半数投诉类型为“不正常航班服务”，占总投诉的46.12%。

据澎湃新闻报道，根据北京头条客户端今天的消息，民航局运输司、民航局消费者事务中心及中国航空运输协会今年9月共受理消费者投诉3251件。其中，中国大陆航空公司投诉2604件，外国及港澳台地区航空公司投诉392件，机场投诉247件，地面服务代理人投诉1件，航空销售代理人投诉7件。

9月民航局消费者事务中心受理消费者投诉调解申请13件。其中，12件调解完毕，1件处于调解过程中。

消费者针对大陆航司投诉，半数涉“不正常航班服务”

9月受理消费者对中国大陆航空公司的投诉2604件。其中，针对全服务型航空公司2173件，针对差异化服务型航空公司431件。投诉类型排名前三位的分别是：不正常航班服务1201件，占46.12%；票务服务633件，占24.31%；行李服务341件，占13.10%。

9月中国大陆航空公司平均投诉率为47.39%。其中，全服务型航空公司投诉率最高的前三家分别是：龙江航空、天骄航空和幸福航空；差异化服务型航空公司投诉率最高的前三家分别是：祥鹏航空、中国联合航空和西部航空。

此外，受理消费者对外国及港澳台地区航空公司的投诉392件中，投诉类型排名前三位的分别是：票务服务209件，占53.32%；不正常航班服务108件，占27.55%；行李服务47件，占11.99%。投诉数量最多的是港龙航空。