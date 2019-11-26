台内政部长：向心夫妇被限制出境并非政治动作

卷入王立强事件的中国创新投资董事会主席兼行政总裁向心与妻子今天（26日）在台湾被裁定限制出境出海。台湾内政部长徐国勇对此说，此举并非政治动作，而是司法动作、司法作为。

据台湾《自由时报》报道，徐国勇在花莲访问时，被媒体提问，限制出海出境是不是政治动作，徐国勇驳斥这个说法。

徐国勇说，限制向心夫妻俩出海出境是司法动作，检察官执行这个职务是独立的，所以这是个司法作为。

他说，王立强案是检察官在侦办，侦办中会有一些侦查不公开，所以台湾方面也不能就实质面做相关发言，因为侦查不公开是刑事诉讼法所规定，属于机密，除非检察官考量相关一些状况的时候才会公布。

徐国勇还说，移民署从头到尾都有掌握夫妻俩行踪，该掌握的都不会漏掉，所以第一时间的留置，相关的讯问调查，就由检察官指挥。

亲民党总统参选人宋楚瑜竞办发言人于美人昨天说，王立强案有点瞎。徐国勇对此说，国际媒体跟澳大利亚政府都做出相关说明，应该有他们一定的根据来处理调查，台湾方面也会寻求国际合作，一起处理这件事情。

有媒体向徐国勇提问，希望“反渗透法草案”能在这会期通过吗？徐国勇说，这要由立法院做相关决定，这是委员的提案，立法院根据立法进度进行，“我们尊重他们”。