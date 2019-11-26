王毅会见日本外相：推进区域合作 早日签署《区域全面经济伙伴关系协定》

中国国务委员兼外交部长王毅昨天下午同日本外相茂木敏充进行会谈时表示，中日进入新时代，双方应落实共识，推进区域合作，早日签署《区域全面经济伙伴关系协定》。

据新华社和澎湃新闻报道，王毅昨天下午在东京同茂木敏充会谈后共同会见记者。王毅说，同茂木外相的会谈深入务实，达成广泛共识，认为中日两国各自进入新时代，两国关系面临难得发展机遇。双方应落实重要共识，积极推动构建契合新时代要求的中日关系。

双方认为，应在中日四个政治文件基础上加强正向互动，把改善发展关系的意愿尽快转化为社会各界的行动。

王毅提到，中国国家主席习近平预定明年春天应邀对日本进行国事访问具有里程碑意义，双方同意继续共同努力，为实现这一重要访问营造有利条件和良好氛围。

双方还认为，要深入推进科技创新、第三方市场、节能环保等重点领域合作；增进安全互信，管控矛盾分歧，妥善处理敏感问题，避免干扰两国关系改善发展大局。

王毅说，作为本地区重要国家，中日双方应推进区域合作，早日签署《区域全面经济伙伴关系协定》。中国欢迎安倍首相下月来华出席中日韩领导人会议，推动三方合作迈入新阶段，同时加快推动中日韩自贸协定谈判，促进亚洲经济一体化进程。

昨天上午举行的中日高级别人文交流磋商机制首次会议，双方在肯定迄今取得的人文交流成果基础上，就下一步如何开辟中日人文交流新时代达成重要共识。王毅在会上表示，中日两国互为近邻，人文交往绵延千年。新中国成立后，两国人民以史为鉴，许下“日中不再战”和世代友好的庄重誓言，推动中日关系渡尽劫波再次启航。

近年来，伴随两国民众交流互动不断深入，中国民众的对日认知更加包容多元。希望日本民众也能客观全面认识中国，双方在深化互信中缩短心理距离，增进友好感情。