贾跃亭债权人大会：债务重组成功与否决定FF的生死 也决定债权人利益

乐视创办人贾跃亭通知20家债权方的35名债权人到法拉第未来（以下简称FF）洛杉矶总部参加债权人大会。贾跃亭表示，债务重组的成功与否决定FF的生死，也决定各位债权人的利益。

根据贾跃亭债务处理小组官方微博今天发布的消息，债权人在参观了FF研发中心和未来主义者实验室、试乘FF 91并与贾跃亭及FF全球合伙人深度沟通之后，多位债权人代表表达了对FF产品技术和团队的认可，以及对FF公司未来发展的信心。

贾跃亭再次向债权人代表当面诚恳致歉，也表达了尽快和债权人达成符合各方利益的债务重组方案的信心。

贾跃亭表示，债务重组的成功与否决定了FF的生死，也决定了各位债权人的利益。希望能够在12月中下旬对调整后的重组方案进行投票，尽快推进方案的通过。

据FF方面介绍，贾跃亭在当天的债权人大会上表示，有信心尽快和债权人达成符合各方利益的债务重组方案，彻底解决债务问题。

据介绍，本次会议是自其于10月在美提交债务破产重组申请后，贾跃亭与债权人的首次集体会面。双方将对破产重组方案进行深度沟通、协商，但不会进行任何投票。

贾跃亭债务处理小组负责人表示：“我们向多数债权人及机构发送邀请之后，收到了四五十家债权机构表示要来参会的回复。”

一名贾跃亭债权人称，该公司已经派人赴美参加债权人会议。不过对具体内容不愿多谈。

不过，也有报道称，有少数债权人并没有收到此次会议的邀请。对此，贾跃亭债务处理小组负责人表示，对于其中和大多数债权人的利益不符甚至相悖的企业，债务小组的确没有邀请。

