香港理大副校长等50人进入校园 暂未找到留守者

香港理工大学今早（26日）派出大约50人进入被抗争者占据多日的理大校园，暂时没有发现任何留守在校园的抗争者。

据香港《明报》报道，负责科研发展事务的理大副校长卫炳江率领一群理大管理层保安员、红十字会急救人员、辅导员，一共约50人，分成六队抵达理大，入校内搜索留守者。

卫炳江说，将在校内每层楼逐一搜索，看有没有伤者以及需要帮助的人，并劝喻他们离开，告知他们离校时警方不会即时拘捕，只会先登记身份证。他也说，希望在下午3时至4时前完成搜索。

理大工程学院院长文效忠说，不知道校内有多少留守者，并称校方一直与警方联络，但会先“做自己工作”。他也说，如有校内留守者不愿离开，会安排辅导员和他们倾谈处理。

理大随后在官网发表声明证实，校方今早9时30分派遣了大约50位人，包括教职员、专业辅导员、医疗人员、社工和保安同事，分六个小组进入校园。

声明指出，现场所见校园今天的卫生条件比昨天更差，小组将进入校园不同大楼逐层寻找留守人士，校方希望能于今天完成寻找工作。

校方之后再次发声明称，到了下午1时，校方派出的六队协助小组已经完成了四座大楼的寻找工作，暂时没有发现留守人士，但发现不同楼层都受到不同程度的破坏，也在大楼中发现各种危险物品及汽油弹，小组会继续进行寻找工作。校方在声明中再次叮嘱小组成员注意人身安全。