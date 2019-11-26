偏绿智库民调：蔡赖配50%领先韩张配与宋余配

台湾偏绿智库两岸政策协会今天（26日）公布的最新民调显示，三强对决下，蔡赖配支持度为50.0%，领先韩张配的28.3%、及宋余配的7.8%。

据台湾《联合报》报道，至于受访民众对于三强对决看好度，蔡赖配看好度高达62.5%、韩张配24.6%、宋余配仅有1.5%看好。政治人物欣赏度部分，31.8%受访民众欣赏总统蔡英文、20.3%欣赏国民党总统候选人韩国瑜、18%欣赏台北市长柯文哲、12.6%欣赏鸿海创办人郭台铭、4.8%欣赏亲民党总统候选人宋楚瑜。

至于受访民众对不分区立委的支持度，民调显示，民进党支持度为34.7%比例最高，其次国民党支持度25.9%、台民党支持度为6.0%、亲民党支持度4.2%、时代力量支持度为2.7%。对于国民党不分区名单过于“亲中”的说法，48.9%受访民众表示赞成，29.8%民众不赞成。

这份民调也调查，“谁有能力捍卫台湾主权？”结果显示，五成一民众认为蔡英文更有能力捍卫台湾主权、21.6%受访民众则认为是韩国瑜；7.2%认为是宋楚瑜。两岸关系的处理，13.4%认为宋楚瑜较有能力处理两岸关系；27.7%表示韩国瑜更有能力处理；42.4%选择蔡英文。至于两岸议题方面，面对香港局势，有76.6%民众支持政府对在港台生处理方式，仅10.4%不支持。另外有67.8%民众赞成政府应尽速规划港生赴台就读措施，仅20.6%不赞成。

两岸政策协会说，这次的民调于11月23日至24日进行访问，成功访问1069位成年人。