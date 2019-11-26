重庆一美妆博主称被多次家暴 当地警方妇联已介入调查

重庆一名美妆博主昨天通过视频曝光前男友对其家暴的过程，所属公司证实家暴一事属实，当地警方已展开调查，妇联也与当事人取得联系。

据澎湃新闻报道，凭模仿蒙娜丽莎妆容成名的美妆博主宇芽通过微博视频揭露被前男友家暴的过程，她在微博写道：“我被家暴了。过去的半年我仿佛活在噩梦里，关于家暴的这一切，我必须说出来！”该视频当晚转发量已超过36万次。

该视频中一戴眼镜的男子将宇芽从电梯里使劲拖拽，宇芽整个人躺在电梯里用脚蹬着电梯门，仍被该男子拽了出来。

宇芽称，被拖出电梯后，前男友用力掐她的脖子，感觉快要窒息，又被抓着头使劲往墙上撞，不停辱骂，接着又被前男友抓住肩膀用力往地上一摔，尾椎着地，双腿失去知觉。两名自称是该男子前妻的女性，也在视频中指认曾遭受过其暴力行为。

在长达12分多钟的讲述视频中，宇芽称电梯里的一幕发生在今年8月，是她第四次被家暴。

视频中的施暴者是她的前男友，网名为“沱沱的风魔教”，是重庆一名绘本家，两人于去年1月认识，该男子44岁，离过三次婚。

宇芽所属的公司papitube负责品牌宣传的一名工作人员证实，被家暴一事属实。该工作人员称，最近一段时间，宇芽会暂停手中的工作。

重庆江北警方昨天已经关注到此事，并已启动核查程序。此外，重庆市妇联也已联系博主，并将协同相关部门，为当事人提供帮助服务。