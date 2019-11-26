中国计划发行美元债券 总额或达60亿美元

中国计划发行美元债券，总额可能达到60亿美元（82亿新元），分为3年期、5年期、10年期和20年期。

据彭博社报道，虽然与美国的贸易战已进入第二个年头，但中国正在加紧努力，深化以这个主要战略竞争对手的货币为计价单位的离岸债券市场。

知情人士说，中国将连续第三年在秋季发行美元债券，可能发行总额60亿美元的3年期、5年期、10年期和20年期债券。中国财政部在2017年恢复美元债券发行的时候表示，这将有利于建立中国外币债券定价基准，完善主权外币债券的收益率曲线。

“此番主权债发行再次说明，中国的美元债券市场是政策的关键部分，鼓励发行人发行美元债券、鼓励境内投资者购买美元债券，”澳新银行信贷策略主管Owen Gallimore说。

中国按部就班的做法全然不像人们对这两个全球最大经济体之间可能脱钩的忧心忡忡。上周在北京举行的彭博新经济论坛上，亨利·基辛格形容美国和中国处在“冷战的山脚下”，前美国财政部长保尔森也对他去年有关铁幕降临的警告变成现实感到沮丧。

自1960年代以来，在美国境外发行的美元债券已成为全球金融体系的特征，是跨国公司开展业务的重要融资工具。因此，从某种意义上说，中国自然希望让中国企业更容易、更便宜地在海外发行债券。

中国的大部分美元债券通常都由中国买家消化，这里是银行业投资其外币存款的便利之所。这意味着借款人不必担心数十年来一些新兴市场时常遭遇的外国投资者出逃。而且其中大多数债券（包括本周发行的主权债）都在S法规项下，意味着它们不在美国出售。

尽管如此，由于美国拥有美元流动性的最终决定权，并且可以将海外公司列入黑名单，因此从理论上讲，发行美元证券可能会使中国借款人授人以柄。而且，随着中美紧张关系加剧，华盛顿方面今年早些时候确实讨论过限制美国投资者的投资组合流向中国。

核选项

大多数人认为这样的讨论也就是说说而已。保尔森上周四表示，“让中国公司从美国交易所退市，进而将中国与美国市场脱钩是个可怕的主意。”

“实事求是讲，我认为（中美金融体系之间）短期内不可能发生实质性的脱钩，”渣打驻香港的中国宏观策略主管刘洁称。“即使从美国的角度来看，这也是一个核选项，这会损害美国的金融体系。”

这并不意味着美国投资者将抢购中国的主权债。去年发行的订单簿显示美国投资者兴趣降低。

在2017年发行20亿美元债券之前，中国停发外币主权债券超过十年。本月早些时候，中国也进行了2004年以来的首笔欧元债券发行。彭博汇编的数据显示，中国政府在1990年代至2000年间曾发行日元债券，但现在已经全部到期。

世纪债券

通过此次发行，中国将拥有到期日从2022年直至2096年的各种期限美元债券。（2096年到期债券是1990年代小规模发行的一笔世纪债券。）中国企业将有更多期限的主权债可以用作发债定价基准，其中2022年至2048年到期的主权债每笔至少有5亿美元。

彭博社汇编的数据显示，中资美元债市场规模目前已超过7,400亿美元，而今年迄今为止的发行量已创历史新高。仅在11月初的某一天，就有6家房地产开发商发行美元债券。

刘洁称，虽然中国拥有世界第二大债券市场，但就某些方面而言仍相对欠发达。中国仍在扩建国内机构投资者基础，例如养老基金和保险公司——它们在海外债券市场是主要参与者。银行是中国在岸债券的主要持有人。

“现阶段，没有人能真正避开美元市场，”刘洁说。