湖南“操场埋尸案”两嫌疑人被逮捕 涉案19名公职人员获相应处分

历史积案新晃“操场埋尸案”近日彻查清楚，对涉嫌故意杀人罪的杜少平及其同伙罗光忠进行依法逮捕，并对涉案的19名公职人员进行了相应处分，其中10人因涉嫌犯罪被依法逮捕。

据央视新闻报道，根据湖南省扫黑办和怀化市委的消息，今年4月被深挖出的历史积案新晃“操场埋尸案”（邓世平被杀案）已彻底查清，杜少平及其同伙罗光忠被依法逮捕，并以涉嫌故意杀人罪被提起公诉。

该案涉及的黄炳松等19名公职人员分别受到开除党籍、开除公职等相应党纪政务处分，其中10人因涉嫌犯罪被依法逮捕并移送审查起诉；杜少平涉恶犯罪团伙13名成员被依法逮捕并提起公诉。

今年4月中旬，新晃县公安局查获杜少平涉恶犯罪团伙，并向社会广泛征集线索。经过侦查，于6月20日凌晨在新晃一中操场挖出一具人体遗骸，经DNA鉴定确认为邓世平遗骸。

新晃“操场埋尸案”受到社会广泛关注，湖南省委要求对涉案人员及其背后的“保护伞”“关系网”一查到底，并由湖南省、怀化市、新晃县有关部门成立专案组，彻查此案。

经查，新晃县下岗职工杜少平2001年采取不正当手段，违规承建了新晃一中操场土建工程，并聘请罗光忠等人管理。在施工过程中，杜少平对代表校方监督工程质量和安全的邓世平产生不满，怀恨在心，于2003年1月22日伙同罗光忠将邓世平杀害，将尸体掩埋于新晃一中操场一土坑内。

案发后，时任新晃一中校长黄炳松（杜少平舅舅）为掩盖杜少平的杀人犯罪事实，多方请托、拉拢腐蚀相关公职人员，时任新晃县公安局党委副书记、政委杨军（杜少平同学）等人接受请托，干扰、误导、阻挠案件调查，导致该案长期未能侦破。

从2008年起，杜少平还纠集姚才林、杨松、杨华、江少军等人，在新晃县晃州镇、扶罗镇等地非法放贷、暴力催债、非法插手民间纠纷，共同故意实施寻衅滋事、非法拘禁、聚众斗殴、强迫交易等犯罪活动13起，形成了以杜少平为首的涉恶犯罪团伙。该涉恶犯罪团伙13名成员，均被依法逮捕并提起公诉。

目前，案件已进入司法程序，有关情况将及时向社会公布。

