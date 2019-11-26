中国船舶集团11名领导确定：五人来自“南船” 六人来自“北船”

中国船舶集团11名集团领导已确定，其中五人来自“南船”中国船舶工业集团有限公司 ，六人来自“北船”中国船舶重工集团有限公司。

据澎湃新闻报道，中国船舶集团有限公司成立大会今天在京举行，该集团是由原中国船舶工业集团有限公司与原中国船舶重工集团有限公司联合重组成立的特大型国有重要骨干企业。

根据中国船舶集团官网的信息显示，11名集团领导简历已悉数展出。来自“南船”中国船舶工业集团有限公司的有五人，来自“北船”中国船舶重工集团有限公司的有六人。

其中，原任中国船舶工业集团有限公司董事长、党组书记雷凡培任中国船舶集团有限公司董事长、党组书记；

原任中国船舶工业集团有限公司董事、总经理、党组副书记杨金成任中国船舶集团有限公司董事、总经理、党组副书记；

原任中国船舶重工集团有限公司董事、总经理、党组副书记吴永杰任中国船舶集团有限公司董事、党组副书记；

原任中国船舶重工集团有限公司董事、党组副书记冯永强任中国船舶集团有限公司副总经理、党组成员。

值得一提的是，原“北船”中国船舶重工集团有限公司董事长、党组书记，62岁的胡问鸣已于今年8月退休。

官方消息指出，南北船联合重组成立的中国船舶集团有限公司有科研院所、企业单位和上市公司147家，资产总额7900亿元（1580亿新元），员工31万人，拥有中国最大的造修船基地和最完整的船舶及配套产品研发能力。