香港理大协助小组下午发现一名女性留守人士

香港理工大学今天下午（26日）说，校方派出的协助小组在下午3时许发现有一名女性留守人士，她身体虚弱和情绪不稳，在场红十字会人员即时为她提供医疗服务，理大辅导员正全力劝喻她和平离开。

据香港《明报》报道，负责科研发展事务的理大副校长卫炳江率领一群理大管理层保安员、红十字会急救人员、辅导员，一共约50人，今早分成六队抵达理大，入校内搜索留守者。

理大随后在官网发表声明证实，校方今早9时30分派遣了大约50位人，包括教职员、专业辅导员、医疗人员、社工和保安同事，分六个小组进入校园。

声明指出，现场所见校园今天的卫生条件比昨天更差，小组将进入校园不同大楼逐层寻找留守人士，校方希望能于今天完成寻找工作。

理工下午再发布声明称，校方下午将协助小组增至七队，截至今日下午4时，校方已经完成了大部份大楼包括图书馆、停车场的寻找工作。

声明指出，协助小组在寻找过程中发现各座大楼都受到不同程度的破坏，尤其是图书馆的水浸情况严重，停车场有不少车辆受到破坏，包括理大公用车，并有多部车辆的油缸被打开。

小组也在大楼及校园各处发现多种危险物品及汽油弹。声明提到，为避免校园尚有任何留守者，校方决定明天早上继续寻找工作，并考虑再度增加小组人手。校方衷心感谢各小组成员的努力工作，并呼吁留守者可主动联络我们的联络小组。