第三轮中国-欧盟工商领袖和前高官对话：重点探讨单边主义、保护主义和贸易摩擦等问题

第三轮中国-欧盟工商领袖和前高官对话于昨天和今天举行，双方重点探讨了中欧合作应对单边主义、保护主义和贸易摩擦等全球性问题。

据新华社报道，中国国际经济交流中心和欧洲企业协会联合主办的第三轮中国-欧盟工商领袖和前高官对话在北京举行。

此次会议主题是“中国、欧盟及全球经济形势与展望”。双方重点探讨了中欧合作应对单边主义、保护主义和贸易摩擦等全球性问题，以及中欧战略合作伙伴关系和经济形势、经贸关系和双边投资、世界贸易组织（WTO）改革和有效的多边主义、产业合作等议题。中欧工商领袖、政府前高官及专家学者共30多名代表参加了对话。

中国代表认为，当今世界正处于百年未有的大变局，全球化进程遇阻，地缘政治冲突等挑战不断。中国和欧盟作为国际体系中具有全球性、全局性影响的两大稳定力量，在多边国际制度和平台上应全面加强合作，巩固和完善基于规则的多边体系和全球治理框架，共同寻求解决问题的途径。

中国代表指出，中欧在全球和地区问题上拥有广泛共识，全面巩固双方伙伴关系意义重大。当前中欧产业关联度和互补性强，在医疗健康、生态环保、数字经济、第三方市场开拓等领域拥有巨大合作潜力。

欧洲代表表示，双方应携手努力，通过双边和多边途径巩固全面战略伙伴关系，推进欧中经贸关系、产业合作，促进创新，维护欧中的共同利益、维持欧中的共同立场、完成欧中的共同目标，为加快全球化进程做出应有贡献。

中国－欧盟工商领袖和前高官对话以凝聚双方共识、推动中欧关系健康稳定发展为使命，致力于搭建中欧工商领袖、前高官及智库学者之间沟通交流平台，是双方重要的“二轨”交流机制。去年11月，双方在布鲁塞尔举办了第二轮对话。