广西出版传媒集团原党委书记因严重违纪被开除党籍

广西出版传媒集团有限公司原党委书记、董事长、总裁杜森因涉嫌严重违纪违法问题，被开除党籍处分，取消其退休待遇，并将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。

根据中央纪委国家监委网站消息，广西壮族自治区纪委监委日前对广西出版传媒集团有限公司原党委书记、董事长、总裁杜森涉嫌严重违纪违法问题进行纪律审查和监察调查，并对其采取留置措施。

经查，杜森违反廉洁纪律，为亲属谋利，违规从事营利活动；违反国家法律法规，利用职务上的便利，为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿罪；利用职务上的便利，侵吞公共财产，涉嫌贪污罪；

同时，杜森也利用职务上的便利，挪用公款进行营利活动，涉嫌挪用公款罪；滥用职权违规提供担保，致使国家利益遭受特别重大损失，涉嫌国有公司人员滥用职权罪。

杜森作为公职人员，将权力作为谋取私利的工具，贪污、挪用公款、滥用职权，大搞权钱交易，以权谋私，且在党的十八大之后不收敛，不收手，性质恶劣，涉嫌违法犯罪。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经自治区纪委常委会会议审议，并报自治区党委批准，决定给予杜森开除党籍处分，取消其退休待遇；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。