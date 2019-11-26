中共中央国务院就保持农村土地承包关系长久不变提出多项意见

中共中央国务院就保持农村土地（指承包耕地）承包关系稳定并长久不变（以下简称“长久不变”）提出实施的基本原则、政策内涵、实施措施以及基础工作等多项意见。

据新华社报道，中共十九大提出，保持土地承包关系稳定并长久不变，第二轮土地承包到期后再延长三十年。

为进一步完善农村土地承包经营制度，推进实施乡村振兴战略，中共中央国务院现就保持农村土地（指承包耕地）承包关系稳定并长久不变提出以下意见。

意见指出，实行“长久不变”有利于巩固和完善农村基本经营制度、促进中国特色现代农业发展、推动实施乡村振兴战略以及保持农村社会和谐稳定。

意见包括四项基本原则，即以稳定基本经营制度、尊重农民主体地位、推进农业农村现代化以及维护农村社会稳定为基本原则。

意见还要求准确把握“长久不变”政策内涵，包括保持土地集体所有、家庭承包经营的基本制度长久不变；保持农户依法承包集体土地的基本权利长久不变以及保持农户承包地稳定。

为稳妥推进“长久不变”实施，意见强调稳定土地承包关系；第二轮土地承包到期后再延长三十年；继续提倡“增人不增地、减人不减地”以及建立健全土地承包权依法自愿有偿转让机制。

意见最后强调，要做好基础工作，就包括做好承包地确权登记颁证工作、完善落实农村土地所有权、承包权、经营权“三权”分置政策体系、健全农村土地承包相关法律政策以及高度重视政策宣传引导工作。