彭博早期指标显示11月中国经济继续放缓

彭博最初步的11月份经济指标表明，当月中国经济继续放缓。

据彭博社报道，第三季度中国经济成长速度已经下滑到接近三十年来最慢，彭博经济研究汇总金融市场和企业部门最初期数据的指标显示这种放缓势头还在延续，从贸易到销售经理信心再到工厂价格都表现出恶化的状况。

自从中美双方上个月宣布为达成第一阶段贸易协议举行谈判以来，中美贸易紧张关系有所减轻，但是作为亚洲贸易领先指标的韩国出口在11月份前20天仍萎缩了接近10%。虽然相比9月份的十年来最糟糕表现有所好转，但依然表明，在圣诞购物季来临之际，该地区的高科技产品贸易仍然艰难。

11月份中国工厂产品价格更快速下滑也表明国内需求疲软。如果这种通缩效应持续下去，将进一步伤害国内企业利润，最终也将拖累在海外市场的价格和利润。

对中国公司销售经理的调查显示出有记录以来最糟糕的情况，制造业和服务业的整体指数和分类指数都低于50这个区分增长与收缩的分水岭。汇编该数据的World Economics称，商业信心处于14个月低点，制造业的所有指标都从近月水平下降，表明问题普遍存在。

彭博经济学家的观点是，“鉴于全球需求疲弱，以及贸易谈判的不确定性，中国经济增长必须更大程度上依赖国内需求。然而令人担忧的是，中国制造业的通缩现象在延续，并连续第五个月加剧。”

然而，在受全球经济影响最大的经济部门中存在着一些乐观情绪。渣打银行对小企业所做的调查显示，以出口为导向的公司更为乐观。

渣打的Hunter Chan和丁爽在报告中写道，“随着外部需求反弹，生产活动加速，” 而专注于国内的小型企业新订单数却有所下降，“制造业表现优异，其表现指数升至七个月高点，但服务业则下降。”

出于对明年国内需求的乐观情绪，铁矿石价格近期上涨，建筑用螺纹钢的价格更是升至5月份以来的最高水平。