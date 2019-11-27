日媒：日本伊藤忠一员工涉危害国家安全被中国判监三年

消息人士透露，日本大型贸易公司伊藤忠商事的40多岁男性日本员工被中国法院判处三年有期徒刑并没收人民币15万元（2.91万新币）。

据共同社报道，中日关系消息人士26日透露，中国广东省广州市中级人民法院上月15日以“危害国家安全罪”为由，对日本大型贸易公司伊藤忠商事的40多岁男性日本员工宣判，处以三年有期徒刑并没收人民币15万元。该员工的何种行动被视为问题，详情尚不清楚。

相关人士透露，此前在日本国内工作的伊藤忠商事男性员工到访广州市，2018年2月被中国该市国家安全局以危害国家安全为由拘留。同年6月被起诉，次月开始审判。

日本内阁官房长官菅义伟在26日的记者会上就男性员工获刑一事称正在掌握事实关系，并表示“作为政府将尽力提供援助，诸如领事探视、与家人联络等”。伊藤忠商事公关部称“抱歉令相关人士担心了”，未谈及事实关系。

伊藤忠商事着力发展中国业务，前社长丹羽宇一郎成为首位来自民间的驻华大使，在2010至2012年期间任职。

根据日媒掌握的情况，中国自2015年以来，以涉嫌间谍行为等为由，至少已起诉了九名日本人。伊藤忠员工被宣判后，这九人的一审判决全部出齐。

共同社还获悉已有两人上诉，分别为2018年12月被判处12年有期徒刑的札幌市70多岁男性和今年5月被判处六年有期徒刑的中日青年交流协会理事长铃木英司。

中国为加强社会监管而制定了《反间谍法》和《国家安全法》。最近就在9月，中国有关部门以涉嫌搜集涉及国家秘密的资料、违反《刑法》和《反间谍法》为由，拘留了北海道大学教授。该教授已于本月获释。