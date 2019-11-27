蓝营官员列王立强案三巧合：机率比中乐透还低

国民党总统参选人韩国瑜竞选总部副执行长孙大千质疑，澳媒所称“中国大陆特工”王立强案件有三个巧合，如果都是真的巧合，恐怕比中乐透的机率还要低。如果不是巧合，那么显然背后有一股庞大的势力，在进行精密的计算和刻意的安排。

据《联合报》报道，孙大千今天（27日）在面簿贴文，指出该案件有三巧合。他写道，虽然说“无巧不成书”，但是再怎么“巧”，也没有这么巧吧？

孙大千27日在面簿发文，称王立强案有三大巧合，若均是巧合，几率太低。（孙大千面簿截图）

他提出，巧合一是王立强这位正在申请政治庇护的“叛逃特工”，为什么偏偏要挑在台湾总统大选前50天不到的时间，高调接受澳洲媒体联访。

孙大千认为，巧合二是台湾外交部副部长徐斯俭偏偏就这么凑巧，在先前已经接受澳洲媒体的采访，连发言内容都可以互相呼应。

巧合三是王立强称谍报工作中的上线，即“中国创新投资”的行政总裁向心夫妇，刚巧就在台湾，可以让民进党马上移送检调，限制出境，进行调查。

孙大千说，如果一切都真的巧合，恐怕比中乐透的机率还要低。如果这并不是巧合，那么，显然背后有一股庞大的势力，在进行精密的计算和刻意的安排。

澳大利亚媒体《时代报》（The Age）、《雪梨晨锋报》（The Sydney Morning Hearld）、《60分钟》（60 minutes）曾报导，自称中国大陆间谍的王立强（Wang William Liqiang）持假名“王强”护照到台湾策动媒体及网军为韩国瑜助选，同时在香港进行间谍工作。

王立强称其上线是创新投资董事会主席兼行政总裁向心。据《联合报》此前报道，向心与妻子刚好21日入境台湾，24日欲搭乘晚间7时30分的飞机出境，被台湾当局扣留并调查。

另外，国民党副秘书长蔡正元25日提出质疑，台湾外交部次长徐斯俭出现在王立强专访的新闻画面中，他质疑台湾外交部是否以秘密预算去收买并制作影片。台湾外交部驳斥特定政治人物恶意栽赃，称这是出于选举政治动机、昧于事实的谬论。

台湾外交部发布新闻稿称，徐斯俭今年10月28日上午接受澳洲媒体Nine的专访，访谈当中并未触及王立强案。澳大利亚媒体是在事后剪制时，配合11月22日发生的王立强案等时事议题，连贯剪辑后于11月24日播出。