中国猪肉批发价连续三周回落 降幅超16%

中国商务部网站最新数据显示，上周（11月18日至24日）肉类价格以降为主，其中猪肉批发价格为每公斤43.66元，下降8.6%。这已经是猪肉批发价格的连续第三周下降，从11月初的每公斤52.3元到上周的每公斤43.66元，共计下降8.64元，降幅达16.5%。

据经济参考报报道，此前，中国国家发改委和国家统计局发布的数据则显示，商品母猪（又称三元猪）和能繁母猪（又称二元猪）的价格都在回落。其中，11月20日全国二元母猪销售价格62.35元/公斤，比11月13日涨0.27%；生猪出场价格33.6元/公斤，比11月13日跌8.25%；猪粮比价16.8元/公斤，比11月13日跌9.14%。11月中旬生猪（外三元）市场价格环比跌13.5%。

对于猪肉未来的走势，中国农业农村部畜牧兽医局局长杨振海分析，首先，生猪存栏降幅收窄，能繁母猪持续回升，这就预示着在未来生猪出栏的数量会有所增加。

杨振海同时指出，在进口方面，前三季度进口猪肉132.57万吨，增幅超过40%，第四季度进口量可能还会增加，这对缓解供应压力还是有帮助的。库存猪肉也到了该轮换出清的时候。“综合上述情况看，从供求角度分析，是不支持生猪价格高价位持续运行的。”