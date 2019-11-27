中国工业企业利润同比大降9.9% 但专家称盈利企稳曙光浮现

受工业生产者出厂价格指数（PPI）降幅扩大、生产销售放缓等影响，中国10月规模以上工业企业利润同比降幅续扩至今年2月以来最大。不过分析人士指出，结合高频数据看，工业增加值下行之势难以持续，随着逆周期政策逐步落地发力，需求将缓慢回升，工业品价格降幅有望收窄，工业企业盈利企稳曙光显现。

中国国家统计局官网27日公布的数据显示，中国规模以上工业企业10月实现利润总额4275.6亿元（人民币，下同，830.57亿新币），同比下降9.9%，降幅比9月份扩大4.6个百分点。规模以上工业企业1月至10月实现利润总额50151.0亿元，同比下降2.9%。

彭博社分析，10月份工业生产者出厂价格下降1.6%，本月预计还会继续下滑。

另据路透社引述专家分析报道，西南证券宏观团队的杨业伟和张伟指出，逆周期政策发力下，基建投资将稳步回升，中国国内需求保持平稳；而海外将有一轮至少持续至2020年一季度的补库，海外需求转向复苏。

他们认为，工业企业盈利将在10月触底，并将持续修复至明年一季度，“需求平稳将对企业盈利构成支撑，特别是与基建和出口相关的产业盈利修复情况更好；而PPI同比也将在10月触底回升，并持续至明年一季度。”

海通证券宏观团队的姜超和于博认为，展望未来，下游需求中，地产仍有韧性、基建有望回升、外需已现复苏，而工业品价格高基数效应正逐渐消退。他们说，“在需求企稳、价格触底的背景下，企业盈利企稳曙光已现，叠加企业贷款增速的持续回升，未来将有望带动制造业投资回升。”

中国国家统计局工业司高级统计师朱虹引述数据称，中国“高技术制造业、战略性新兴产业和装备制造业利润增长加快。”

朱虹指出，前10月高技术制造业、战略性新兴产业和装备制造业利润同比分别增长7.5%、5.3%和2.0%，增速比1月至9月份分别加快1.2、0.7和1.1个百分点。其中，汽车制造业利润虽同比下降，但降幅比1月至9月份收窄1.9个百分点。

朱虹还称，前10月私营企业和小型企业利润保持稳定增长，增幅与前九月大致持平；外商及港澳台商投资企业利润已连续四个月呈降幅收窄态势。

此前数据显示，中国10月规模以上工业增加值同比增长4.7%，远低于路透调查预估中值的5.4%；而10月PPI在高基数和需求承压之下，跌幅进一步加深至1.6%，为2016年7月以来最低。

尽管10月工业企业利润继续下探，但考虑到国内逆周期政策持续发力，基建力度加大，工业品价格降幅未来有望逐步收窄，同时外部环境亦可能改善，明年内外需预计会有所回升，进而带动工业企业利润修复。

摩根士丹利华鑫证券经济学家章俊分析，“我们认为10月份工业企业利润增速下滑并非趋势性的，在短期内国内基建投资企稳和全球经济在明年一季度可能进入08年以来的第三个复苏小阳春的背景下，内外需改善可能会带动PPI和工业企业利润增速温和回升。”

但他指出，本轮全球经济复苏的可持续性存在很大不确定性。因此无论是企业还是家庭部门在投资和消费方面依然会维持谨慎态度，从而需求和工业企业利润改善的幅度也将极为有限。

中国国家统计局数据显示，10月末，规模以上工业企业产成品存货增长0.4%。这一增速较前九月的1%、前八月的2.2%继续回落。

西南证券的杨业伟和张伟认为，库存增速降至低位，叠加需求平稳，未来随着地方债发行和基建回升驱动，需求存在回升可能。

民生银行研究院宏观分析师张雨陶认为，10月工业企业去库存幅度收窄，显示出在2017年上半年触顶之后正在接近底部，当前企业仍在主动去库存，有望在2020年逐渐向被动去库存和主动补库存阶段过渡。

统计局数据显示，10月末，规模以上工业企业产成品存货周转天数为17.3天，同比减少0.2天。同时工业企业资产负债率下降，10月末规模以上工业企业资产负债率为56.8%，同比降低0.5个百分点。

前十月规模以上工业企业实现营业收入同比增长4.2%；发生营业成本增长4.5%；营业收入利润率为5.85%，同比降低0.44个百分点。

杨业伟和张伟称，工业产出在季初月份均有下滑，但结合高频数据来看，生产面将延续回升态势，工业增加值难以持续下行。同时，受基数因素推动，PPI同比跌幅加大，10月跌幅扩大0.4个百分点至负1.6%。但11月开始高基数因素消退，同时随着需求平稳，PPI将在10月见底回升，因而整体企业盈利也将触底回升。

据《经济日报》2018年7月的报道，中国国家统计局所指的“规模以上工业企业”，从2011年起主要指年主营业务收入在2000万元以上的工业企业。