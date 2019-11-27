港理大百名教职员今继续搜寻留守者

香港警察包围香港理工大学今日（27日）踏入第11日，理工大学校董会主席林大辉表示，希望警方可以尽快解封校园，撤离现场。校方今日会再增加搜查队进入校园，人数增加到九至10队。

综合《信报》和《明报》报道，林大辉在一个电台节目中说，理大被围封后，每次进入校园都会感到伤心和痛心，校园的卫生条件愈来愈差，不同设施被大肆破坏，亦发现不少汽油弹。

他指出，理大停课已接近两星期，影响深远，很多科研成果可能毁于一旦，希望警方可以尽快解封校园，以便校方将所有危险品移除，令校园尽快复课。

林大辉说，校方今日会再增加搜查队进入校园，人数增加到九至10队，但今日会是最后一日。他估计，现在只有少数、甚至是个位数字的人留守，相信他们并非特别暴力及激进抗争者，即使未能劝喻对方离开，相信对方亦不会攻击任何人。

他介绍，离开理大的1100人中只有40多人是理大学生，相信占据理大的人不是不满理大。他希望警方同意18岁以上的人士离开理大时先登记，让留守者释疑离开。

理大副校长卫炳江和杨立伟等约30名教职员今早约9时18分抵达校园。理大行政副校长卢丽华说，今日约有100名学院院长及教职员搜索留守者，他们会根据学院分组，回到自己的办公室搜索及检视设施破坏情况，希望在今早完成工作，相信校内留守者并不多。

她没有回应这是否是校方最后一次派人搜索留守者。

理大保安部早上亦派了12名保安员到场，其中一人表示会守在校园不同门口，确保没有人进入校园。

稍早于约8时40分，香港大学法律学院首席讲师张达明抵达理大，他预计会用一小时在校园巡视寻找留守者，如遇到留守者，会劝说他们离开。

香港理工大学昨日（26日）派出50人团队逐幢楼搜索留守者，寻获一名女子。理大发言人称，不知道在校园内找到的该名女子是否有离校。香港警方则确认昨日没有理大留守者登记离开。