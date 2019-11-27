软银拟长期持有阿里股票

日本软银集团（SoftBank Group）打算长期持有阿里巴巴的股票，表示相信阿里巴巴的增长空间。

据日经中文网27日的报道，软银集团高管表示，“坚信阿里巴巴的增长空间，打算长期持有”，在香港上市过了90天的禁售期之后也将持有阿里股票作为前提。

日本软银集团是掌握阿里巴巴集团近三成股权的最大股东。软银正在以阿里股权作为担保来筹集资金，如果在香港上市推动亚洲投资者高度评价阿里股价，软银的财务能力将随之加强。运营美国WeWork的We Company等部分投资对象的估值下降，软银对阿里股权的依赖度正在提高。

软银集团会长兼社长孙正义2000年以20亿日元（0.25亿新币）取得阿里巴巴股权。之后阿里股价涨至数千倍，目前软银所持股票达到13万亿日元，高于软银的总市值8.8万亿日元。

以阿里股权为担保的借款余额截至9月底达到9533亿日元。软银2016年出售了部分阿里股权，筹集了逾1万亿日元。

日经中文网引述美国媒体报道称，作为We Company重建的一环，软银集团已开始收购该公司股权。包括授信额度在内，预计需要新筹集约6800亿日元。此外，还要对正在成立的第二只“愿景基金”出资。软银的资金需求很大，阿里股价的走势将影响其财务状况。