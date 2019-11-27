欧盟怀疑中国钢铁制造商正设法规避反倾销税

欧盟执委会周二展开调查，因此前发现有证据显示，中国钢铁制造商通过对出口钢材进行轻微改动，以避免缴纳反倾销税。

据路透社报道，2018年2月，欧盟决定对从中国进口的某些耐腐蚀钢材征收17.2%-27.9%的关税，以应对其所谓的不公平低价问题。

不过，欧盟执委会周二表示，目前正在调查中国制造商是否找到了规避上述关税的方法。

欧盟经常对涉嫌规避关税的案件进行调查。有时，来自中国等国家的商品被运到附近的另一个国家，然后再进行出口，就好像这些商品是在中转国制造的一样。

执委会表示，周二展开调查的此案中，中国制造商增加了某些耐腐蚀钢材的出口，这些钢材有一层薄薄的油涂层，或者碳、铝或钛的含量略有增加，从而令生产出来的成品和之前略有不同，因此不需缴纳关税。

执委会表示，除了为规避2018年起加征的关税外，中国制造商没有任何经济理由对其产品进行轻微改动。执委会补充称，大量此类钢材正以极低的价格涌入欧盟市场。

在最初的调查中，执委会发现，从2013年到2016年9月30日前的12个月期间，欧盟对上述特定钢材的需求增长了25%，至930万吨。

与此同时，从中国进口的钢材价格跌幅远超整体市场水平，进口量几乎翻倍，其市场份额从10%增至20%。

当时欧盟市场价值约为每年46亿欧元(51亿美元)。

上述关税的加征对象包括，河钢股份、江苏沙钢集团和首钢集团旗下的公司。