民调：68%美受访者认为即使激怒北京也应支持港抗争者

美国罗纳德列根总统基金会和研究所（Ronald Reagan Presidential Foundation）11月26日公布民意调查，有68%美国受访者表示，即使激怒（angers China）中国中央政府，也赞同美国政府支持香港抗争者。

据罗纳德列根总统基金会和研究所官网发布的民调数据，68%的美国受访者认为，即使激怒北京，美国也应该支持香港的民主运动，受访中只有14％的人表示支持中国中央政府。如果北京在香港的军事行动升级，有69％的美国人倾向于实施经济制裁，59％的美国受访者倾向于以安全援助来应对。

在台湾问题上，如果大陆武力攻击台湾，76%受访者支持美国承认台湾独立，64%的受访者表示支持美国实施经济制裁，55%的人支持美国军事力量介入。

在中美贸易战方面，64％的美国人认为中国更多是经济威胁，有15％的美国受访者认为中国更多是军事威胁，还有15％的人认为中国既是经济威胁也是军事威胁。

在受访者中，有33%认为与中国相关的最大担忧是中国持有的美国政府债务，其次是中国会代替美国成为世界第一大国，比例占到17％。另有14％、13％和10%的受访者认为技术盗窃、不正当贸易行为和军事力量是和中国相关的最大的担忧。

本次调查中，受访者在中美贸易战看法上的分歧很大，有49％的人表示支持，46％的人表示反对。有72％的人担心贸易战破坏两国之间的关系，增加了冲突的机会。

就地缘政治而言，28%受访者认为中国是最大威胁，其次是俄罗斯。

本次民调在10月24日至30日进行，基于1000多次对美国成年公民的采访结果。