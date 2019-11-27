29日将出现“四星连珠”罕见天文现象

中国天文专家介绍，土星、月亮、金星、木星将在29日晚齐聚天宇，在西南方低空排成一条直线，上演“四星连珠”的天文奇观。

据新华社27日的报道，中国天文学会会员、天津市天文学会理事史志成介绍，在本次天象中，土星、金星、木星都比较明亮。从亮度上来说，金星最亮（-3.9等），木星次之（-1.9等），土星再次之（0.6等）；从方位上来看，木星在金星的右下方，土星在月球的左上方。这四个明亮的天体将竞相闪烁，成为一道美丽的风景线。

史志成提醒，“由于它们的地平高度将在日落30分钟后降至10度左右，因此感兴趣的公众最好提前找一个视野开阔的地方，在避开城市光源污染的情况下，用肉眼或双筒望远镜观赏均可，而喜欢天体摄影的朋友不妨选取有特点的景物作为背景，将这幕罕见的天象拍摄下来。”

天文专家同时也表示，“四星连珠”尽管罕见，但也只是一种正常天象，公众要以平常心来面对，单纯欣赏就好，不要把它与吉凶福祸相联系。

月亮，中国古代将其称为太阴，它是地球唯一的天然卫星。作为太阳系的三颗大行星，土星有着“指环王”的美誉；金星在中国被称为“太白”，当它早晨出现时，人们称它为“启明星”，当它黄昏出现时，人们称它为“长庚星”；木星素有“巨人行星”之称。