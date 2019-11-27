《追我吧》官博称高以翔系心源性猝死

台湾艺人高以翔的经纪公司杰星传播有限公司在官博证实，高以翔27日凌晨离世。浙江卫视《追我吧》也在官博发布声明，高以翔系心源性猝死。

据杰星传播有限公司官博发布的消息，高以翔在11月27日凌晨，于节目的录制过程中突然晕厥，经过近三小时的急救后，不幸离世。经纪人以及工作团队一直陪伴在侧，高以翔家人已紧急赶往当地。经纪公司表示会陪同高以翔的家人低调处理相关后事。

浙江卫视《追我吧》官方微博随后也发布声明，经抢救后，医院宣布高以翔心源性猝死。

《追我吧》在声明中称，高以翔27日在《追我吧》第九期节目的录制过程中，奔跑时突然减速倒地。现场医护人员将其送往医院，经过两个多小时的抢救后，医院宣布高以翔心源性猝死。节目组正协同其经济团队联系高以翔家人共同处理善后事宜。

高以翔逝世后，关于《追我吧》节目强度的讨论占据了微博热搜榜首。截至27日下午2时07分，“追我吧节目难度和强度”的话题在微博获得2.3亿阅读量和9.3万评论。

有网友“喊我豆奶酱”写道，“高以翔的离开，很多人将问题直指《追我吧》节目难度强度大，不可否认这是有很大一部分原因。”

高以翔（Godfrey Tsao），原名曹志翔，1984年9月22日出生于台湾省台北市，华语影视男演员、模特，毕业于卡普兰诺大学，曾因王沥川一角走红。