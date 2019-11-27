澳洲智库：中国大陆首超美国拥有全球最大外交网络

一项研究报告显示，中国大陆在全球外交网络中的排名首次超过美国。

综合《日本时报》、法新社和洛伊国际政策研究所在“The interpreter”网站上发布的文章，澳大利亚智库洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）周三（27日）发布两年一度的“全球外交指数（Global Diplomacy Index）”显示，由于在先前承认台湾的国家开设了驻外机构（diplomatic posts），中国大陆在全球外交网络中的排名迅速上升，这一趋势在2019年继续。

该指数评估了61个国家外交网络的规模和覆盖范围，其中包括所有G20国家、所有经合组织国家和大多数亚洲国家。

“全球外交指数”的作者说，中国在全球拥有的驻外机构首次超过美国，达到276个，比美国多出三个。

报告中写道，台湾的大使馆数量从2016年的22个下降到如今的15个，直接促进了中国大陆对美国的超越。

该项目首席研究员布雷（Bonnie Bley）承认中国大陆积累了庞大的全球外交足迹，但这“对中国只是一个象征性胜利（symbolic victory）”。

布雷称：“外交影响力当然不单单是由某个国家的驻外机构的数量决定的。但外交基础设施是衡量某个国家的雄心（ambition）及其为该雄心投入资源的意愿的指标。”

布雷指出，美国仍然是各国派遣外交官的最重要地点，这一地位显然没有受到挑战。美国是61个国家的342个使馆和领事馆的所在地，数量远远多于位居第二的中国（256个）。