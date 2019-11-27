韩国瑜：台湾再关起门 绝对死路一条

台湾大选国民党参选人韩国瑜今天（27日）宜兰的倾听之旅前往罗东镇，听取青年的心声，有民众向韩国瑜提问低薪、买不起房子、民进党操作“亡国感”等问题，韩国瑜一一释疑后强调，未来命运的改变就在大家一念之间，再关起门来，台湾绝对死路一条。

据中时电子报报道，韩国瑜今天上午离开苏澳、冬山后，近午时分抵达罗东镇与青年座谈，有学生、民众向韩国瑜提问怎看香港反修例、他的两岸政策、低薪问题的解方，也有学生麻辣提问间谍案。

韩国瑜表示，香港反修例从一个法律案引起轩然大波，站在台湾人的立场“你是希望混乱的香港还是稳定的香港”。他指出，香港对台湾贸易观光很重要，当然是稳定的香港对台湾有帮助，如果希望香港愈乱愈好，而得到政治好处，有这种想法就太不道德。

对于有民众关心境外介入台湾选举等问题，韩国瑜指出，香港选举已经出来，北京都没介入香港，如果介入应该是北京大胜，北京要介入台湾选举，难度绝对比香港难上千万倍。

韩国瑜叹道，如今各行各业都萧条，都很“闷”，但只有黑韩产业链最发达，谁有权力谁就要被监督，可是90%的媒体都在监督反对党。他强调，他生在台湾，长在台湾，活在台湾，也会埋在台湾，“我绝对不会出卖中华民国。”

韩国瑜指出，民众的眼睛不能往内看，必须往外看，不然下一代非常辛苦，年轻人被闷住，但只要政府不贪污、乱搞，台湾是绝对有钱。