若中美达成首阶段协议 摩根大通料明年首季人民币转强至6.98

投行摩根大通（JPMorgan Chase）发表报告称，人民币短期前景在很大程度上取决于中美贸易谈判的结果，该行的基线预测是中美能够达成首阶段贸易协议，而人民币兑美元汇价明年首季升至6.98，到年底则回落至7.10。

据路透社报道，报告称，随着即将步入2020年，人民币短期前景很大程度上取决于中美贸易谈判的结果，以及双方是否能够达成了第一阶段贸易协议。即使中美能达成协议，但协议的内容如撤销关税的规模，以及汇率议题是否包括在内等将为重要。

摩根大通报告称，对人民币汇价最乐观的情景将是美国9月份上调的关税悉数撤销，美元兑人民币将回落至7.00下方，因市场可能推测未来会有进一步的关税下调。

此外，报告称中美若达成货币汇率协议将会令人民币汇价更加坚挺，因中国当局将有强大的诱因维持货币稳定，以确保未来进一步谈判的道路得以继续。相反，若第一阶段协议未能达成，市场将会对更高的关税预期作出反应，美元兑人民币有可能测试今年接近7.20的高位。

摩根大通基线预测为中美能达成首阶段贸易协议，明年首季美元兑人民币回落至6.98，第二、三季逐步转强至7.00及7.05，届明年底升至7.10水平。报告指，随着距离美国总统大选愈来愈近，中美要再达成进一步协议将较为困难，加上预期中国经济动能在明年下半年将开始放慢，对人民币构成阻力。