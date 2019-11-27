携号转网服务在中国正式运行

中国工业和信息化部27日召开中国携号转网服务启动仪式，宣布携号转网正式推开。

据新华社报道，此前，携号转网已开展试运行，一些实际操作中的问题暴露出来。中国工信部信息通信管理局副局长鲁春丛在启动仪式上说，“部分电信企业人为设置系统障碍、违规增设携入携出条件，影响用户体验和感知。”部分用户反映协议期过长、提前解约赔付标准过高，一些用户反映携转后无法正常上网、充值等问题。

针对这些问题，工信部已督促企业整改解决。三家基础电信运营商在会上表示，协议期限等问题已经进行调整，“在网协议”的内容和服务流程将进一步公开透明。

中国信通院党委书记李勇说，中国信通院也在推动更多第三方应用服务企业通过直联携号转网数据库的方式，进一步保证短信接收。

携号转网是一项庞杂工作，虽在很多国家已实施，技术上总体成熟，但像中国这样拥有如此大规模的网络和用户的国家实行携号转网尚属首次。

工信部数据显示，今年启动携号转网工作以来，全行业完成了1800余项系统建设改造，开展网内网间联调联测项目超过103万个，三家企业累计投资超过30亿元（人民币，下同，5.83亿新币），建成了全国携号转网实时交互联动系统。

截至11月26日，天津、海南、江西、湖北、云南五个前期试验省（市）完成携号转网用户316万，占五省（市）用户总量的1.8%。其余地区截至11月26日，共发放携出授权码11.2万人次，协助7.2万个用户完成携转。