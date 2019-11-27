台检方二度传唤卷入王立强案的向心夫妇

台湾台北地方检察署今天（27日）上午二度传唤创新投资行政总裁向心和其妻子龚青。

据《联合报》报道，向心夫妇以“他”案被告接受检察官侦讯，获准委任律师陪同侦讯，两人寻求知名的理律事务所协助。检方复讯后，两人转列为“侦”字案被告。

据了解，向心夫妇否认与“中国大陆间谍王立强”事件有关，两人侦讯过程态度相当配合，有问必答并供述资讯请检调再查证。

检调昨日的侦讯重点包括二人的来台动机、公司组织状况、来台会见人士以及王立强自称创新投资雇员真伪等细节。向心夫妻供称，不认识“王立强”这号人物，他并非公司员工。二人强调对于澳媒曝光事项一无所知，多次持短期签证来台是为寻觅投资房地产及观光旅游。

昨天凌晨，两人离开北检“第五办公室”后，驱车前往下榻的台北市君悦饭店。向心夫妇被限制出境、出海期间，仍可在台湾自由活动，随时会再被传唤出庭。

检方昨天下午召开专案会议研议后续侦办方向。据悉，向心供称曾于两、三年前赴台投资房地产，当时斥资上亿元购买两户冠德远见豪宅，但非用于自住而出租他人收取房租；办案人员初步研判两户并非登记在向心夫妻名下，因此将调阅权状厘清，并全面清查金流。

澳洲《时代报》（The Age）、《雪梨晨锋报》（The Sydney Morning Hearld）、《60分钟》（60 minutes）此前报导，自称中国大陆间谍的王立强（Wang William Liqiang）持假名“王强”护照到台湾策动媒体及网军为高雄市长韩国瑜助选，同时在香港进行间谍工作。他声称在香港上市公司中国创新投资有限公司（China Innovation Investment Limited）任职。王立强说，该公司是多间中国情报机构的前线公司，老板向心是一名高级情报人员。