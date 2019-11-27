大陆国台办回应王立强案：“骗子变间谍”的剧本漏洞百出

中国大陆国务院台湾事务办公室新任发言人朱凤莲对澳大利亚媒体报道的“中国大陆间谍”王立强一事作出回应，称王立强是“骗子变间谍”，该案件是反华势力炮制的漏洞百出的“剧本”。

据观察者网报道，有台媒记者在大陆国台办27日的新闻发布会上询问，王立强称香港上市公司中国创新投资在台提供经费影响选举，该公司负责人向心和他的妻子日前在台湾被限制出境出海，请问发言人有何回应？

朱凤莲称，上海市公安局静安分局于23日通报了有关情况。王立强系涉案在逃人员，因为涉嫌诈骗罪，已经被公安机关立案侦查，他持有的所谓中国护照和香港永久居民身份证都是伪造的证件。目前公安机关对此案还在进一步调查当中。

朱凤莲说道，“其实事实很清楚，‘骗子变间谍’，这是反华势力炮制的荒诞不经、漏洞百出的‘剧本’。”

她说，“而民进党当局和诈骗犯绑在一起，大肆进行政治操作，其意图是制造所谓‘大陆介入台湾地区选举’的假象，谋取不正当的选举私利。”

朱凤莲表示，民进党企图用谎言来欺骗台湾民众，低估了台湾民众的理性和判断力。台湾舆论已经对民进党当局的这个骗局有了很多质疑，说明民进党当局这一选举伎俩已经破功。

随后，又有台媒询问，台湾有些人认为，被王立强“指控”的向心夫妇可能有所谓“间谍”或者“渗透”行为。由于正逢台湾选举，台湾可能会采取一些强制性作为，请问国台办的回应。

朱凤莲说：“我看到了相关报道，看到了中创投资公司的声明，也看到了台湾舆论对民进党当局这次所谓‘扣押’行为的质疑。我们高度关注大陆居民和港澳居民在台的安全和合法权益，正告民进党当局不要肆意妄为。”