韩国瑜：得民心得天下 得民调得痔疮

国民党总统参选人韩国瑜民调落后，昨日（26日）在台东说“得民调得痔疮”，他得民心，才能得天下。

综合《联合报》和《自由时报》报道，韩国瑜昨天下午到国民党原住民立委参选人廖国栋竞选总部打气。面对支持者，他拿起麦克风说，“得民心，得天下；得民调，得痔疮”、“他每天一直叫‘好爽、好爽’，不知不觉就得痔疮了！”

韩国瑜随后到台东立委参选人张志明竞选总部，说现在台湾两条路，一条光明、一条黑暗；一条继续、一条改变；一条有钱、一条萧条。如果过去三年半，大家觉得过得非常好、百业兴旺，就继续投民进党。

韩国瑜今天又在面簿贴文称“得民心者得天下，得民调者得痔疮”。他在面簿写道，“自认为民调高，以为多长一块肉，结果一摸，痛得要命。蔡政府自以为是的政绩，自我感觉良好，其实早已失去民心。”

对此，台南市长黄伟哲今日受访时说，不懂民调和痔疮有什么科学上的关系，如果照韩国瑜的说法，日前也曾拿民调出来谈的韩国瑜竞选办公室副执行孙大千应该去医院检查，看看自己的身体是不是有变化。

民进党副总统参选人赖清德今天上午和台湾立法委员参选人赖品妤共同接受广播访问后批评韩国瑜，总统参选人动见观瞻，讲话应该要特别注意，“不可以做错误卫教示范”。