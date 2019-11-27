五角大楼官员称中国再试射东风-41

五角大楼官员周一（25日）证实，中国已经对其最新的远程导弹东风-41进行了飞行试验。

据《华盛顿时报》报道，五角大楼一位不愿透露姓名的官员说，11月22日的飞行是自2018年5月以来首次报道的东风-41飞行试验。

美国情报机构认为，从东风-41在中国国庆70周年阅兵公开亮相来看，它已经实战部署。阅兵典礼上一共展示了16架东风-41，北京官员当时称，这种新型导弹将成为中国对抗美国的关键要素。

五角大楼发言人拒绝对中国的导弹试验发表评论。中国大使馆发言人没有回信置评要求。

经营着《东方钟摆》（East Pendulum）网站的中国观察家肯曼（Henri Kenhmann）报告称，中国可能在周五（22日）下午6时30左右进行了这次东风-41导弹试射。该导弹很可能是从中国西北地区的发射中心发射的，降落在戈壁沙漠的偏远地区。

他在推特上写道：“（该试验的）冲击区（impact zone）与之前于2016年12月、2017年11月以及2018年1月和5月进行的东风-41试验相似。”

在东风-41试验的前一周，中国还对东风-31洲际弹道导弹进行了飞行试验。东风-31是一种老式的短程导弹，是中国快速发展的核武库的一部分。