中国财政部：国企前十月利润增速放缓 应交税费下降

中国财政部周三（27日）公布，前10月国有及国有控股企业利润总额为29394.0亿元人民币（5716.92亿新币），同比增长5.4%，增速低于前九月的6.6%。其中，中央企业19,417.6亿元，同比增长7.5%；地方国有企业9,976.4亿元，同比增长1.6%。

据路透社报道，中国财政部网站刊登的新闻稿显示，前十月国企应交税费继续下降，同比降幅为0.2%。中央企业同比下降0.4%，地方国有企业则同比增长0.1%。

国有企业营业前十月总收入501,290.5亿元，同比增长6.5%，增速较前九月下降。其中央企和地方国企同比分别同比增长5.4%和8.1%。期内，国有企业营业总成本484,938.6亿元，同比增长6.7%。

新闻稿并显示，1月至10月，国有企业成本费用利润率6.1%，下降0.1个百分点。其中，中央企业7.2%，增长0.1个百分点；地方国有企业4.8%，下降0.3个百分点。

国有企业资产负债率10月末为64.3%，与上年同期持平。其中，中央企业67.4%，下降0.2个百分点；地方国有企业62.1%，增长0.1个百分点。

今年前九月中国国有及国有控股企业利润总额为27,163亿元人民币，同比增长6.6%，增速高于前八月的6.1%。其中，中央企业17,941.6亿元，同比增长6.8%；地方国有企业9,221.4亿元，同比增长6.3%。