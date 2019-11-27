中国外交部驳蓬佩奥涉疆言论：充满政治偏见与谎言

中国外交部发言人耿爽主持27日的例行记者会。对于美国国务卿蓬佩奥的涉疆言论，耿爽表示，有关人士的陈词滥调充满了政治偏见与谎言，暴露了他在反恐和去极端化问题上的双重标准。

据澎湃新闻报道，耿爽在记者会上说，“美方有关人士的陈词滥调充满了政治偏见与谎言，再次暴露了他在反恐和去极端化问题上的双重标准，也让我们看清了他借涉疆问题干涉中国内政的险恶用心。”

耿爽强调了三点。第一点是新疆不存在民族、宗教、人权问题，新疆地方政府采取的是反恐和去极端化措施。他说，1990年至2016年底，新疆发生了数千起暴恐事件，造成大量无辜人员伤亡和财产损失。自从新疆方面依法严厉打击暴力恐怖犯罪、重视开展源头治理以来，当地已经连续三年没有发生暴恐事件。

耿爽说，“如果按照某些人的逻辑，难道新疆人民就应该反对这样的积极举措，宁肯生活在极端思想和暴恐行为的阴影当中吗？”

耿爽强调的第二点是，中国政府依法保护包括新疆维吾尔族等各少数民族在内的中国公民宗教信仰自由。他说，中国各类信教群众近两亿人，其中2000多万人是穆斯林，宗教教职人员38万余人，宗教团体约5500个，依法登记的宗教活动场所14万多处。新疆现有清真寺2.44万座，平均每530位穆斯林就拥有一座清真寺。这些信息都可以在中国政府自2015年以来发布的7本涉及新疆的白皮书中找到。很显然，美国的个别人缺的不是了解信息的手段、方法，而是承认事实的良知和勇气。

耿爽表示，第三，中方始终欢迎秉持客观公正原则的外国人士到新疆去走一走、看一看，去年底以来，已经有上千名外国使节、国际组织的官员、媒体人士到新疆参访。他们亲眼看到了新疆预防性反恐和去极端化措施取得的显著成效。

不过他同时强调，“新疆事务纯属中国内政，不容外国、外部的反华势力指手画脚。”

耿爽表示，“会继续办好自己的事情，贯彻落实好我们的治疆政策，继续把新疆发展好、建设好。新疆持续保持繁荣稳定、民族团结、社会和谐就是对那些诋毁抹黑的言论的最有力的回击。”