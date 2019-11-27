中国媒体公布法庭画面 指王立强因诈骗罪被判刑

中国媒体《环球时报》今晚在旗下环球网的官方微博上发布一部视频，内容是早前自称为中国间谍的王立强2016年在福建省南平市光泽县人民法院依诈骗罪判刑的画面。

视频中的王立强在陈述时说自己“法律意识淡薄，所以造成今天这种结果，希望贵法院从轻处罚”。其后法官依诈骗罪判处王立强有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（约2000新元）。

此外，王立强在视频中戴着眼镜，没身穿囚服，而是身著黑色外套、蓝色上衣、黑色牛仔裤和球鞋。

环球网在报道中称，距离上次诈骗案不到四年时间，王立强今年初再次涉嫌诈骗，且涉案金额十分巨大。根据上海公安机关最新公布的消息，2019年2月，王立强虚构进口汽车投资项目诈骗束某460余万元。2019年4月19日，上海市公安局静安分局以涉嫌诈骗罪对王立强进行立案侦查。

报道并提到，涉案在逃的王立强如今更是从中国国内骗到国外，并在西方舆论的炒作下，以中国间谍的身份编造了一系列抹黑中国的故事。“但种种权威信息证明，王立强只是一名满口胡言、颠倒黑白的‘惯骗’。”

据《悉尼先驱晨报》等澳洲媒体23日报道，自称中国间谍的王立强向澳洲政府投诚，并提到他曾在香港、台湾和澳洲从事渗透等工作；随后中国外交部发言人耿爽受询时说，王立强是涉案在逃人员，因涉嫌诈骗罪已经被公安机关立案侦查，目前公安机关对该案正在调查中。

