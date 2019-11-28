白宫：特朗普已签署《香港人权与民主法案》

（早报讯）白宫发声明指，美国总统特朗普周三（27日）已签署《香港人权与民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。

据白宫网站消息，特朗普在声明中称，“我签署这些法案，是出于对中国习主席和香港人民的尊重。制定这些法案是希望中国大陆和香港的领导人和代表能够友好地解决分歧，为所有人带来长期的和平与繁荣。”

根据美国参议院通过的《香港人权与民主法案》，国会将要求总统每年评估华盛顿给予香港的特别贸易地位，以及审查香港的民主人权状况，以制裁破坏香港自治和侵犯人权，包括实施“法外引渡”的香港及中国大陆高官。

美国参议院本月19日通过《香港人权与民主法案》。该法案10月中已在众议院以“全体议员一致同意”的表决形式通过，为了让法案能更快出国会，众议院最后决定采用参议院版本。特朗普签署后，该法案已正式生效。

彭博社报道称，此举将加剧美国与中国的紧张关系，令双方平息美中贸易战的努力变得更加复杂。分析人士称这可能令亚洲市场趋于避险，人民币承压，股市或下跌。

中国外交部此前敦促特朗普采取措施、防止该法案成为法律，警告美方不要低估中国维护“国家主权、安全与发展利益”的决心，并称若美方一意孤行，中国将采取有力措施予以反制。