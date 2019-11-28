中越政府级边界谈判代表团团长会晤在北京举行

中国外交部副部长罗照辉和越南外交部副部长黎怀忠27日在北京举行了中越政府级边界谈判代表团团长会晤。

据新华社报道，双方积极评价中越政府级边界谈判机制在加强陆地边境地区管理与合作、推进海上务实合作和维护海上和平稳定中发挥的作用，肯定机制为推动中越全面战略合作伙伴关系不断深入发展作出的贡献，认识到相向而行管控海上争议至关重要。

双方积极评价两国在陆地边界管理与合作开发方面取得的成果，同意继续指导中越陆地边界联合委员会认真落实中越陆地边界有关法律文件，加强陆地边界管理，维护边界线清晰稳定。双方同意继续在口岸开放、升级工作中密切配合，推进跨境经济合作区建设，有效落实《合作保护和开发德天瀑布旅游资源协定》和《北仑河口自由航行区航行协定》，促进双方人员往来，提升边境地区基础设施建设，更好地服务两国经济社会发展。

新华社的报道称，中越双方充分肯定两国通过对话协商管控海上争议、推进务实合作取得的进展，一致认为中越海上低敏感领域合作已成为两国务实合作的亮点。双方重申将继续落实好两党两国领导人重要共识，严格遵守《关于指导解决中越海上问题基本原则协议》，充分发挥政府级边界谈判机制及有关工作组的作用，进一步加强对话协商，妥善管控分歧，积极开展海上搜救、海洋科研与环保、渔业资源养护及海上执法等领域的务实合作，稳步推进海上共同开发，共同维护海上和平稳定和两国关系大局。