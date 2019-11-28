美妆博主宇芽前男友因故意伤害等行为被行拘

微博认证为时尚博主的“宇芽YUYAMIKA”前男友被中国公安机关给予行政拘留20日，并处罚款的处罚。

据“江北政法连线”微信公众号报道，在微博主“宇芽YUYAMIKA” （何某某，女，28岁）25日网上反映被其前男友微博主“沱沱的风魔教”（陈某，男，44岁）家暴后，中国相关部门立即开展调查处理。

中国重庆江北区公安机关经调查，陈某自4月初至8月底多次对何某某实施拖拽、推搡、殴打等故意伤害违法行为，何某某的损伤程度未达轻伤或轻伤以上程度。

另查明，陈某还有通过微信实施威胁他人人身安全的违法行为。针对陈某的上述两项违法行为，公安机关根据《治安管理处罚法》分别给予行政处罚，合并执行行政拘留20日，并处罚款。

何某某为防止陈某再次对其实施故意伤害行为，11月27日向江北区人民法院申请人身安全保护令。目前，该院经审查，依据认定的事实，已作出对何某某的人身安全保护令。

据央视新闻此前报道，“宇芽YUYAMIKA”25日发布视频说：“我被家暴了”并表示对所有话语负责。视频显示，其在电梯内被男子拖拽。宇芽称，被拖出电梯后，她又被掐脖子，甚至被抓着头往墙上撞。有网友分析，家暴发生地在重庆江北某住宅小区。重庆江北区警方回应，正在核查相关情况。