港府强烈反对《香港人权与民主法案》：会向抗争者发出错误信息

香港政府声明，对《香港人权与民主法案》以及另外一项有关香港的法案成为美国法律表示强烈反对，对美方无视港方多次就法案提出的切实关注表示极度遗憾。

据港府官网发布的新闻公报，港府发言人称，两项法案明显干预香港的内部事务，既无必要，亦毫无理据，更会损害香港和美国之间的关系和利益。

香港政府发言人说：“两项法案并不合理，当中《香港人权与民主法案》以人权及民主为名，但实际上部分条文涉及出口管制和香港执行联合国制裁措施，根本与香港的人权和民主无关。两项法案更会向示威者发出错误信息，无助缓和香港局势。”

发言人称，“美国在香港拥有庞大经济利益，包括在过去十年从香港赚取在美国的全球贸易伙伴中最高的双边贸易顺差，单是去年已超过330亿美元。美国单方面改变对香港的经贸政策，将会对双方的关系及美国的利益产生负面影响。此外，香港和美国在出口管制及执法方面一向有紧密合作。”

发言人表示，“特区政府希望美国政府采取务实态度，以香港和美国的互惠关系和美国在香港的利益为依归，维持对香港的经贸政策和原则立场，继续尊重香港作为一个单独关税地区的地位。”

港府发言人重申，外国政府及议会不应以任何形式干预香港特别行政区的内部事务。