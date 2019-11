港三所学府在亚洲大学排名中下跌 但社会动荡影响尚未显见

香港有三所学府在国际高等教育资讯机构Quacquarelli Symonds(QS)公布的亚洲大学排名中跻身头十位,但三间大学均较去年下跌一名。QS分析,香港的社会动荡对大学的长远影响尚未显见。

据《明报》报道,跻身QS亚洲大学排名前十的香港高校分别是,香港大学、香港科技大学、及香港中文大学,分别排在第三、第八和第10。但三间大学均较去年下跌一名。

QS分析称,三校排名跌幅属正常年度变化,香港另外四间大学排名均较去年进步。QS认为,香港持续社会动荡对大学的长远影响,尚未显见(is still to become apparent)。

在QS公布亚洲550间最佳大学的排名中,新加坡国立大学(NUS)继续列榜首,新加坡南洋理工大学(NTU)升一名排在第二,清华大学排第四,北京大学排第五。

另有香港的四间大学排名上升,香港城市大学排第19、香港理工大学排第25、浸会大学排第58,岭南大学排第113。香港私立大学树仁大学亦上榜,排在第401至450名。

QS分析,香港两间大学于学术声誉排名头十位、三间大学于国际学生排名头十位等等,反映香港是优秀学术人才枢纽,香港的大学具全球及地区竞争力。

QS根据11个指标评分,其中包括学术声誉(30%)、雇主声誉(20%)、论文引用数(10%)及国际研究网络(10%)等。