港三所学府在亚洲大学排名中下跌 但社会动荡影响尚未显见

香港有三所学府在国际高等教育资讯机构Quacquarelli Symonds（QS）公布的亚洲大学排名中跻身头十位，但三间大学均较去年下跌一名。QS分析，香港的社会动荡对大学的长远影响尚未显见。

据《明报》报道，跻身QS亚洲大学排名前十的香港高校分别是，香港大学、香港科技大学、及香港中文大学，分别排在第三、第八和第10。但三间大学均较去年下跌一名。

QS分析称，三校排名跌幅属正常年度变化，香港另外四间大学排名均较去年进步。QS认为，香港持续社会动荡对大学的长远影响，尚未显见（is still to become apparent）。

在QS公布亚洲550间最佳大学的排名中，新加坡国立大学（NUS）继续列榜首，新加坡南洋理工大学（NTU）升一名排在第二，清华大学排第四，北京大学排第五。

另有香港的四间大学排名上升，香港城市大学排第19、香港理工大学排第25、浸会大学排第58，岭南大学排第113。香港私立大学树仁大学亦上榜，排在第401至450名。

QS分析，香港两间大学于学术声誉排名头十位、三间大学于国际学生排名头十位等等，反映香港是优秀学术人才枢纽，香港的大学具全球及地区竞争力。

QS根据11个指标评分，其中包括学术声誉（30%）、雇主声誉（20%）、论文引用数（10%）及国际研究网络（10%）等。