浙江卫视表示愿承担高以翔离世的相应责任

对于台湾艺人高以翔在《追我吧》节目中身亡一事，中国浙江卫视发布声明，表示深感遗憾，愿意承担相应责任。

据浙江卫视官博发布的声明，中国浙江卫视称，高以翔亲属已赶至宁波，节目组正配合高以翔家属及经济团队，按照家属意愿处理后续事宜。

浙江卫视表示，事发当时，第一时间即展开救治并紧急将高以翔送往医院，但仍没能挽回他的生命。

声明中写道，“对此意外造成的无法挽回的严重后果，我们深感遗憾和惋惜，并愿意承担相应责任。”

浙江卫视在声明中称，高以翔27日凌晨1时30分许在录制节目过程中，奔跑时突然减速倒地，现场医护人员即刻进行抢救，并随后送往当地三甲医院进一步救治，最终抢救无效离世。

浙江卫视表示会深刻反思原因，对节目录制所有环节进行全面检查，更周全地做好节目安全保障工作。

在声明的最后，浙江卫视提到，请体谅并尊重高以翔家人低调处理后事的意愿，“我们始终与高以翔家人及团队在一起”。

另据观察者网报道，中国多位艺人在微博对高以翔离世表达惋惜，包括徐峥、周迅、杨幂、舒淇、姚晨、林志玲、邓超、鹿晗、赵又廷、林俊杰。《遇见王沥川》导演陈铭章、原作施定柔、女主演焦俊艳等人也纷纷发文悼念。

距离高以翔参演的电影《囧妈》上映不到两个月的时间，失去合作演员的导演徐峥27日在微博发文表示，“太难过了！这么完美的一个人！”

在博文中，徐峥喊话《追我吧》节目组：“节目的安全防范意识也太差了，绝对要负责任啊！”

此前，歌手大张伟提到真人秀需要艺人卖力拼搏的现象时曾表示，艺人本身有自己的业务，但现在去录制真人秀，常常五点就要起床，早点摊都还没开。大张伟称，由于市场认可这种节目制作模式，投资方也愿意多出资，导致这种现象越来越多，发展下去“会毁了中国所有艺人”。

高以翔主演的电视剧《遇见王沥川》的剧组也在第一时间献上悼念。该剧导演陈铭章和编剧施定柔发出旧日合影以表感伤，两人还引用了剧里王沥川经常对女主说的“move on（继续）”，称永远不会遗忘高以翔。