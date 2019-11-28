特朗普签署涉港法案 中国大陆官方机构陆续发声谴责

美国总统特朗普周三（27日）签署《香港人权与民主法案》，中国外交部、国务院港澳办、香港中联办等今天陆续发声谴责。

中国外交部对此表示坚决反对，称此举重干预香港事务，严重干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，是赤裸裸的霸权行径。

中国外交部在官网发布声明称，“美方罔顾事实、颠倒黑白，公然为疯狂打砸烧、残害无辜市民、践踏法治、危害社会秩序的暴力犯罪分子撑腰打气，性质极其恶劣，用心十分险恶，其根本目的是破坏香港繁荣稳定，破坏‘一国两制’伟大实践，破坏中华民族实现伟大复兴的历史进程。”

声明还称，中国政府反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，奉劝美方不要一意孤行，否则中方必将予以坚决反制，由此产生的一切后果必须由美方承担。

中国国务院港澳事务办公室发表声明强烈谴责美方将“香港人权与民主法案”签署成法。声明指出，这是对中国内政赤裸裸的干涉，是对国际法和国际关系基本准则的严重践踏。并称该法案充斥着偏见和傲慢，以恐吓和威胁的手法对待香港，公然为反中乱港分子提供保护，用心险恶。并指“美方就是搞乱香港的最大黑手”。

声明说，中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。美方想借搞乱香港遏制中国发展，是枉费心机，打错了算盘。

香港中联办也发声明表示“极大愤慨和最强烈谴责”，指美方此举是对香港事务和中国内政的粗暴干涉，实质就是要搞乱香港，妄图以香港事务牵制中国发展。

声明还说，美国这些政治游戏操纵者们的如意算盘，是为“叛国祸港四人帮”及反中乱港极端势力和暴力分子撑腰打气，为暴力行为火上浇油，图谋毁掉香港，其用心险恶歹毒，昭然若揭。

声明强调，中方将采取有力措施予以坚决反制，一切后果必须由美方完全承担。