中国国家医保药品新增70个 均价降六成

新版中国国家医保药品目录中，有70个药品加入到医保报销的行列中来，价格平均下降60.7%。原有医保的27个药品续约，价格平均下降26.4%。这97个药品将全部纳入中国医保目录乙类药品范围。

据央视新闻客户端报道，中国国家医疗保障局、人力资源和社会保障部28日公布完整版的2019年《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，目录共收录药品2709个。与2017年版相比，调入药品218个，调出药品154个，净增64个。新版目录将于1月1日正式实施。

此次药品调整主要通过药企谈判准入，是中国建立医保制度以来规模最大的一次谈判。

通过最新谈判，新版中国国家医保药品目录中，又有70个药品加入到医保报销的行列中来，另外有27个药品“续约”。这97个药品将全部纳入医保目录乙类药品范围。

谈判由专家评审、投票遴选提出128个谈判药品备选名单，经企业确认谈判意向，确定119个药品作为新增谈判品种；此外，在2017年谈判准入的品种中，有31个需要再次谈判确定能否续约。两者相加，共计本次谈判药品150个，新增谈判药品数量和谈判药品总量均创历史新高。

央视新闻在报道中称，癌症、肝炎、糖尿病等不再是“贵族”病。

据报道，此次谈判成功的药品多为近年来新上市、且具有较高临床价值的药品，涉及癌症、罕见病、肝炎、糖尿病、耐多药结核、风湿免疫、心脑血管、消化等10余个临床治疗领域。

从重点领域看，五个基本药物全部谈判成功，22个抗癌药、七个罕见病用药、14个慢性病（含糖尿病、乙肝、风湿性关节炎等）用药、四个儿童用药均谈判成功。

据央视了解，此次纳入医保的进口药品，基本都是全球最低价。

在此次谈判中，新增的70个药品，价格平均下降60.7%；续约的27个药品，价格平均下降26.4%。使得患者个人负担减少80%以上，个别药品负担下降95%以上。

其中，三种丙肝治疗用药降幅平均在85%以上，肿瘤、糖尿病等治疗用药的降幅平均在65%左右，使得“贵族药”开出了“平民价”。