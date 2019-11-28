落马官员现罕见罪名 中共中央纪委发文解读

在落马的中国干部涉嫌犯罪的罪名中，高利转贷这个罪实属少见。中共中央纪委中国国家监委网站“纪法小课”栏目发文，就该罪名做了解释。

据中共中央纪委中国国家监委网站26日发表的文章，中国陕西省榆林市人大常委会原党组副书记、副主任李文明被开除党籍和公职。当时的通报指出，李文明“利令智昏、不择手段，将信贷资金变成生财之本，严重破坏金融秩序”，涉嫌高利转贷犯罪。

“纪法小课”栏目的文章引述中国刑法第175条第一款规定指，高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。该罪的主体为特殊主体，即借款人，包括自然人和单位。主观上只能由故意构成，并且以转贷牟利为目的，过失不构成本罪。

在客观上，表现为借款人在依正常程序依法贷得金融机构信贷资金之后，以转贷牟利为目的，将贷款高利转贷他人。还要注意的一点是，本罪属结果犯，只有在转贷行为取得违法所得数额较大的情形下，才构成犯罪。

“纪法小课”栏目的文章介绍，在量刑方面，该罪分为两档：违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。既有自由刑，也会并处财产刑。

根据中国有关金融管理法规，对用作发放贷款的信贷资金，贷款申请人必须述明贷款的合法用途、偿还能力、还款方式，原则上还应提供担保人或质押、不动产抵押等，经银行及其他金融机构有关工作人员审查、评估后，方能确认是否贷款。凡通过骗造假去向、假用途、假担保套取信贷资金者，本身即属违反信贷资金管理法规的金融不法行为；另一方面，有关法规也同样规定了，任何单位不得在中国人民银行规定的贷款利率幅度以上发放贷款，否则，亦属违背中国信贷资金发放利率管理秩序的行为。如果行为性质严重，就可能入罪。

对于放高利贷是否构成犯罪，该栏目科普称，中国最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部今年10月21日联合发布《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》。这意味着，过去不属于犯罪的高利放贷（年利率超过36%）行为，在10月21号意见正式实施后，满足一定条件，会构成犯罪。

根据该意见，违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第225条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。

对于何为“情节严重”“情节特别严重”，意见也作出了细化规定：“经常性地向社会不特定对象发放贷款”，是指两年内向不特定多人（包括单位和个人）以借款或其他名义出借资金10次以上。