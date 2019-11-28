被指诅咒苏贞昌住院 张善政致歉

国民党副总统候选人张善政对其关于台湾行政院长苏贞昌住院的言辞致歉，他解释其意思是，希望苏贞昌康复后不要再酸言酸语。

据三立新闻报道，张善政27日到淡水辅选时致辞称，苏贞昌老是酸国民党参选人韩国瑜，最近住院了较少讲话，“如果他以后回到行政院，再讲酸言酸语，老天有眼，很快就会让他住回医院去。”

张善政28日受访时表示，他的话若让苏贞昌和其家人不舒服，他在此说声“不好意思”，祝福苏贞昌早日康复，自己绝对没有诅咒的意思。

张善政解释道，其昨日的意思是，希望苏贞昌康复后不要整天酸言酸语，能当一个做事的行政院长。

他表示，“人在做，天在看”，“有人说我这样是在诅咒苏院长，其实我就是希望选举能够回归理性、公平竞争。”

对于外界批评张善政没有口德，张善政回应称，那句话有前提，他是说“如果再继续酸言酸语”，“苏贞昌现在已经能够恢复健康了，希望他能够做一个真正做事的行政院长当然就不会有酸语酸人的问题，自然也不会有诅不诅咒的问题”。

对于张善政的争议言论，台湾行政院发言人尤达卡（Kolas Yotaka）昨日严正驳斥道，“张前院长甚至诅咒苏院长‘再住回医院去’，行政院对其脱序的发言感到意外也遗憾”。

尤达卡指，这是另一种形式的散播“假讯息”，呼吁张善政应保持风度、格局与理性，不要因为选举而口不择言，拿许多国人的身体健康开玩笑，甚至有总统候选人疑似以“脑残”称呼身心障碍者，都是相当不良的示范。